Wybory 2020. Gigantyczna kolejka w Splicie. Karolina czekała osiem godzin, Łukasz pięć

Karolina Urbańska, autorka bloga "Pociąg do świata", zanim stanęła w kolejce w Splicie, musiała pokonać 110 km. W drogę ruszyła o godzinie 7:45. - Około 10:30 byłam już w Splicie. Pod konsulatem pojawiłam się chwilę przed 11 i kiedy zapytałam, gdzie kończy się kolejka, jeden pan odpowiedział mi, że muszę iść jeszcze dwie ulice dalej. Myślałam na początku, że to żart - opowiada nam Karolina.

- Byłam wzruszona i dumna! Dawno nie widziałam takiej motywacji w narodzie. Szłam wzdłuż tej kolejki i śmiałam się sama do siebie. Jak już w końcu dotarłam na sam koniec, okazało się, że znajduję się jakieś 300 metrów do konsulatu - dodaje Karolina.

Split i wielka kolejka. Narodowe wsparcie

Wspomina, że kolejka bardzo wolno się posuwała. - Na szczęście mało kto rezygnował przez to z głosowania, niektórzy mówili, że wrócą po południu lub wieczorem. Ludzie wyciągali z samochodów parasole plażowe, lodóweczki z napojami i jedzeniem. Wymienialiśmy się w kolejce, żeby móc pójść do sklepu po coś do picia i jedzenia. W pewnym momencie ludzie zaczęli nawet zamawiać jedzenie z dowozem - relacjonuje nasza rozmówczyni. Dodaje, że w tłumie znalazł się też Robert Makłowicz, który stał niedaleko niej i zabawiał Polaków rozmową.