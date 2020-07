Wybory 2020. Donald Tusk: "ten ostry spór, momentami bardzo brutalny, ma bardzo głęboki sens"

- Widać dzisiaj wyraźnie, jak bardzo Polacy przeżywają te wybory, co pokazała też frekwencja. Chodzi o bardzo ważne sprawy, dotyczące przyszłości. Nie mam żadnej wątpliwości, że ten ostry spór, momentami bardzo brutalny, ma bardzo głęboki sens i on jest o przyszłość Polski - powiedział w Sopocie Donald Tusk.

Wybory prezydenckie 2020. Donald Tusk mówi o "fikcyjnej niezależności" Andrzeja Dudy

Tusk przyznał, że nie zaangażował się w kampanię Rafała Trzaskowskiego ze względu na wcześniejsze ustalenia z nim. - Zaczyna się nowa epoka. Dziś tym, którzy zdecydowali się podjąć to wyzwanie, należy dać jak najwięcej miejsca, tlenu. Nie wiem, jak wyglądają relacje w PiS. Niezależność prezydenta Dudy wydaje się czasami dość fikcyjna, a ja chciałbym bardzo, by prezydent już w czasie kampanii pokazywał, że jest niezależny. Nawet jeśli mnie to czasami kosztuje. Przecież to nie jest nic przyjemnego - powiedział.