Wybory 2020. Andrzej Duda proponuje "Koalicję Polskich Spraw". Centrala PiS: "Nie ma mowy o koalicji z PSL i Konfederacją"

"Apel prezydenta Andrzeja Dudy, choć wyrażony zbyt ogólnie - sprowadza się do faktycznego rozszerzenia formuły Zjednoczonej Prawicy o PSL, Konfederację i samorządy. Ponoć przedyskutowany z Solidarną Polską i Porozumieniem. Pytanie, dlaczego to nie wybrzmiało na konferencji" - napisał po oświadczeniu Dudy w środę wieczorem na Twitterze publicysta Marcin Makowski.

Wybory 2020. O koalicjach nadal będzie decydował Jarosław Kaczyński, nie Andrzej Duda

- Jestem starostą jednego z największych powiatów w Polsce. Zdecydowana większość mieszkańców mojego powiatu w pierwszej turze wyborów prezydenckich poparła Andrzeja Dudę. Czułem się w obowiązku być na tym spotkaniu, by okazać szacunek głowie państwa - powiedział starosta z PSL. Filipiuk przyznał, że mieszkańcy powiatu są wdzięczni głowie państwa, a on sam ceni politykę Dudy ws. społecznych czy bezpieczeństwa.

Wywiad zrobił wrażenie. I m.in. dlatego postanowiono zorganizować oświadczenie Dudy o ponadpartyjnej "Koalicji Polskich Spraw", z Konfederacją i właśnie PSL. - Wierzę w to, że dołączą się do tej koalicji, do tej służby dla polskich spraw, politycy różnych ugrupowań. A także ci, którzy dzisiaj się deklarują jako politycy niezwiązani z żadnym ugrupowaniem. Wielu polityków samorządowych takie deklaracje zawsze składa - powiedział dzień później, w czwartek, sam prezydent.

Jego inicjatywa to przede wszystkim próba dotarcia do wyborców PSL, a także - po części - do elektoratu Konfederacji. I sygnał wysłany do działaczy terenowych, "partyjnych dołów" i samorządowców: "możemy się dogadać, nawet wbrew waszym liderom".