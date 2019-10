Wybory 2019. Konwencja PiS w Stalowej Woli. Jarosław Kaczyński ostrzega przed "Koalicją Chaosu"

Wybory parlamentarne 2019 zbliżają się wielkimi krokami. Kampania PiS jest na finiszu. Partia rządząca zorganizowała ostatnią konwencję w Stalowej Woli.

- Czy Państwo wiecie, co stałoby się, gdyby doszła do władzy Koalicja Chaosu? Oni nawet gdyby chcieli, nie potrafiliby utrzymać tego, co my już zrobiliśmy. Nasze programy społeczne zostałyby zlikwidowane - mówił Jarosław Kaczyński na konwencji w Stalowej Woli, sugerując że po wyborach może powstać koalicja "od Lewicy do Konfederacji".