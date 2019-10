Wybory 2019 coraz bliżej. Sprawdź, jak świadomie głosować i czym jest latarnik wyborczy?

Wybory parlamentarne zaplanowano na niedzielę 13 października. Podpowiadamy, jak należy świadomie głosować i na czym polega latarnik wyborczy,

Wybory 2019 - jak świadomie głosować?

W pierwszej kolejności powinniśmy zastanowić się nad tym jakie są nasze, osobiste poglądy dotyczące spraw kluczowych na funkcjonowanie państwa. Co myślimy o gospodarce, co wiemy coś na polityki zagranicznej czy oświatowej. Następnym krokiem powinno być sprawdzenie jakie są postulaty poszczególnych partii, zapoznanie się z ich programami wyborczymi, a także z programami poszczególnych kandydatów. Na czym każdy z nich chciałby się skupić w nadchodzącej kadencji. Jeśli jednak brakuje nam na to czasu i czujemy zagubienie w kwestii wyszukiwania konkretnych programów wyborczych możemy także skorzystać z narzędzia przygotowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej – Latarnika Wyborczego.

Latarnik wyborczy - na kogo głosować?

Latarnik to internetowe narzędzie, które wymaga od użytkownika ustosunkowania się do 20 stwierdzeń dotyczących kwestii politycznych, społecznych i ekonomicznych. Dla każdego stwierdzenia użytkownik wybiera jedną z odpowiedzi: Zgadzam się, Nie zgadzam się, lub Nie mam zdania. Dodatkowo użytkownik może skorzystać z krótkiej notki wyjaśniającej istotę poruszanego zagadnienia. Całość testu jest anonimowa, a odpowiedzi i wynik jest widoczny jedynie dla osoby wypełniającej.

Aplikacja porównuje odpowiedzi użytkownika z odpowiedziami komitetów partyjnych na te same pytania i pokazuje procentową zgodność odpowiedzi. Latarnik Wyborczy wpisuje się w nurt działań okołowyborczych zachęcających do świadomego głosowania. Twórcom narzędzia zależy na tym, by decyzje podejmowane przy urnach przez obywateli były przemyślane i odnosiły się do programów wyborczych kandydatów.