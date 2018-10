Wybory 2018. PiS przejmuje kolejne sejmiki

PiS przegrał bitwę w największych miastach, ale cały czas toczy się wojna o sejmiki. Jak wynika z nieoficjalnych danych, ma dużą szansę na ogłoszenie sukcesu.



Państwowa Komisja Wyborcza zapowiada, że oficjalne i całościowe informacje, dotyczące wyborów do sejmików, poda najwcześniej we wtorek po południu. Mimo to, już pojawiają się te nieoficjalne. Wynika z nich, że PiS przejmie kolejne sejmiki.