Wybory 2018. Pierwsze oficjalne wyniki

Są już pierwsze oficjalne wyniki wyborów samorządowych do sejmików. W województwie opolskim do sejmiku wchodzą: Koalicja Obywatelska - 13 mandatów, PiS - 10, Mniejszość Niemiecka - 5, a PSL - 2. W sejmiku w województwie podlaskim PiS zdobył 16 mandatów, co oznacza samodzielną większość.

(East News)