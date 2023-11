Wybierz prezenty pod choinkę. A może smartfon i usługi cyfrowe?

Święta zbliżają się wielkimi krokami, co nieodzownie łączy się z kupowaniem prezentów. Jak wynika z publikowanego w 2022 r. raportu Klarna, co trzeci Polak chciałby znaleźć pod choinką elektronikę. To dobry pomysł na prezent, który nie tylko przywoła uśmiech na twarzy obdarowanego, ale będzie też po prostu praktyczny. Interesujący kierunek to m.in. smartfony w połączeniu z usługami cyfrowymi, które w okresie przedświątecznym zwykle oferowane są w promocjach.