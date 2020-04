Wybierz! Podcast - Odcinek 8 - 20.04 - Paweł Tanajno, Stanisław Żółtek

W tym odcinku gośćmi są dwaj kandydaci na prezydenta: Paweł Tanajno i Stanisław Żołtek. Rozmawiamy o ich postulatach, kampanii bez kampanii, a także o tym, jak udało im się zebrać po ponad 100 tys. podpisów w czasach pandemii.

Posłuchaj odcinka 8. "Wybierz! Podcastu"

Wybierz podcast znajdziesz na WP, a także na głównych platformach z podcastami: Spotify, Google Podcasts, [ Apple Podcast ]https://podcasts.apple.com/pl/podcast/wybierz-podcast/id1500728465?l=pl#episodeGuid=04bf7618-1926-4434-8eef-55828f114a67){:external}, Deezer i Whooshkaa.

Paweł Tanajno, kandydat na prezydenta, odpowiada na pytanie, czym jest dla niego start w wyborach. - Po nietrafionej decyzji o kwarantannie, całą swoją energię skierowałem na - wspólne z polskimi przedsiębiorcami - akcję strajkową, która ma zmusić rząd do refleksji i podjęcia działań podobnych do tych, które podejmują inne rządy - tłumaczy. - Całą kampanię chcę poświęcić nagłośnieniu fatalnych działań polskiego rządu - dodaje gość “Wybierz! Podcastu”.

Obszernie opowiada o problemach drobnych przedsiębiorców, do grona których sam się zalicza. - To są bardzo trudne chwile, gdy mając osobiste relacje z pracownikami, musimy powiedzieć, że nie mamy pieniędzy na wypłaty. To nie jest jak zwalnianie w korporacjach - tłumaczy Paweł Tanajno.

- Politycy - jak zwykle przez ostatnie 30 lat - myślą o fikcji medialnej, myślą tylko o tym, aby się pokazać, żeby to poszło w telewizji. A co tam dalej na linii urząd-przedsiębiorca, to ich nie interesuje. I właśnie ta patologia kartonowego państwa, na pokaz, gdzie najsłabsi zawsze mają najgorzej, niezależnie od tego, czy rządzi PiS, czy PO, w kryzysie wychodzi - ocenia kandydat na prezydenta.

Mówi też, że liczy na postawienie Mateusza Morawieckiego przed Trybunałem Stanu. Zapowiada też pozwy polskich przedsiębiorców, którzy tracą dochody przez zakazy wprowadzone przez rządzących z powodu koronawirusa. - Teraz mamy system zorganizowanej grabieży, jak po II wojnie światowej, gdy władza zachęcała prywatnych przedsiębiorców do odbudowywania zakładów, które później znacjonalizowała - porównuje Paweł Tanajno. - Skoro państwo niszczy firmy, powinno płacić odszkodowania. Żaden przedsiębiorca nie chce pomocy - dodaje.

Tanajno mówi też o swojej kampanii. - Jako kandydat nawet nie założyłem rachunku, bo teraz są ważniejsze sprawy - mówi. I wzywa pozostałych konkurentów Andrzeja Dudy. - Jeśli sprzeciwiacie się tym wyborom, to zamknijcie rachunki bankowe - apeluje.

Pytam też, czy zaskarży wynik wyborów, jeśli odbędą się 10 maja. - Jarosław Kaczyński to gracz, zaszachuje Andrzeja Dudę, bo przez lata będą się w sądach i trybunałach toczyły rozprawy na temat legalności tych wyborów. A nas, którzy te wybory zaskarżą, użyje jako pożytecznych idiotów - mówi Tanajno.

- Mam nadzieję, że uda mi się zjednoczyć głos przedsiębiorców, którzy zobaczą, że obrażanie się na politykę ich bardzo drogo kosztuje, że brak aktywności politycznej jest dużą pozycją w kosztach ich działalności. Jeśli uda mi się ich przekonać, to liczę na drugi wynik i drugą turę z Andrzejem Dudą - zapewnia Paweł Tanajno.

Gość “Wybierz! Podcastu” mówi też, czy wybory powinny odbyć się 10 maja i jak udało mu się zebrać 100 tys. podpisów, a także jaki udział w tym miała obietnica pracy w komisjach wyborczych.

Na te same pytania odpowiada drugi gość “Wybierz! Podcastu” Stanisław Żółtek, lider partii PolExit. - Rządzący mówią, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej to ograniczenie praw obywatelskich. To zwykłe kłamstwo, bo teraz mamy ograniczenie praw obywatelskich - przekonuje były poseł do Parlamentu Europejskiego. - Wybory pewnie odbędą się 10 maja, powinny być unieważnione, ale PiS wprowadziło taką dyktaturę, że to się nie stanie - dodaje.

- Chcę pokazać ludziom, co dzieje się w Unii Europejskiej. Chcę ich namówić do wyjścia, bo ludzie nie zdają sobie sprawy z tego co się dzieje - opowiada kandydata na prezydenta. Przekonuje, że dalsze członkostwo w UE doprowadzi do upadku polskiego przemysły.

Żółtek przekonuje, że polskie przedsiębiorstwa będą musiały płacić zachodnim konkurentom kary za emitowanie CO2. - Jeśli to się stanie, zostaniemy kolonią handlową - mówi gość “Wybierz! Podcastu”. - Chcemy pokazać, że wyjście z UE nie zrobi nam niczego złego, otworzymy się bardziej na świat, będzie nam łatwiej prowadzić biznesy - przekonuje Stanisław Żółtek. Polityk zdradza też, jakie są dzisiaj jego stosunki z Januszem Korwin-Mikkem, niegdyś bliskim współpracownikiem, dzisiaj politycznym konkurentem.

- Zobaczymy jaki będzie wynik. Dzisiaj sytuacja jest tak nieprzewidywalna, że mogę nawet wygrać wybory - zakończył naszą rozmowę Stanisław Żółtek, kandydat partii PolExit.

Trzecia część to podsumowanie tygodnia, a w nim przede wszystkim o rekomendacji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego ws. sposobu przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Poza tym opisuję prezydencko-wyborczą aktywność Andrzeja Dudy i wojnę, jaką w obronie Jarosława Kaczyńskiego “Wiadomości” TVP wypowiedziały “Faktom” TVN. Wspominam też o bezproduktywnym dniu debat w Sejmie i o polityczno-PR-owej szopce wokół lądowania na warszawskim lotnisku największego samolotu transportowego świata.

Słuchaj nas na Wirtualnej Polsce, subskrybuj nasz kanał w Spotify i Google Podcasts, oceniaj nas w Apple Podcasts. Koniecznie polecaj nas swoim znajomym. Wspomnij o nas używając hasztagu #Wybierz! Podcast. Do usłyszenia w kolejny poniedziałek.