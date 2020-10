Wszystkich Świętych. Nieoczekiwany apel Tomasza Grodzkiego

Wszystkich Świętych. Rząd podjął trudną decyzję

W piątek premier przekazał decyzję rządu ws. Wszystkich Świętych. - Kiedy pandemia wywraca naszą rzeczywistość do górny nogami, musimy planować to, co czeka nas wkrótce. Dlatego od kilkunastu dni pytacie nas, co z dniem Wszystkich Świętych. Podjęliśmy decyzję, że w dzień przed 1 listopada, 1 listopada oraz w poniedziałek cmentarze będą zamknięte - powiedział Mateusz Morawiecki.