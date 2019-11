Wszystkich Świętych 2019. Imponujący początek kwesty na Starych Powązkach

Około 190 tys. zł udało się zebrać 1 listopada, pierwszego dnia kwesty, na ratowanie zabytków stołecznych Starych Powązek. Zbiórka potrwa do niedzieli.

Od piątkowego poranka w kweście uczestniczyło ponad 160 wolontariuszy. Jak co roku, pieniądze do puszek zbierali ludzie kultury, artyści, pisarze, dziennikarze i politycy .

Kwesta na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie potrwa do niedzieli. Łącznie weźmie w niej udział 250 wolontariuszy. Pieniądze z tegorocznej zbiórki będą przeznaczone na dokończenie renowacji Alei Katakumbowej warszawskiego cmentarza.

Rekord kwesty padł dziesięć lat temu, zebrano wtedy łącznie 251 tys. zł. W zeszłym roku było to 230 tys. zł. Dzięki pieniądzom Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ocalił przed zniszczeniem już blisko 1,5 tys. pomników i kaplic.

Akcja Znicz 2019

Przypomnijmy, od czwartku na polskich cmentarzach trwa Akcja Znicz. - Akcja Znicz to nie tylko bezpieczeństwo na drogach, ale też na cmentarzach (...) Kradzieże torebek, saszetek, portfeli, telefonów - te sytuacje niestety mają miejsce na cmentarzach. Zwracamy na to uwagę, abyście państwo mogli czuć się bezpiecznie. Ale też apelujemy o rozsądek - tłumaczy rzecznik KPP Dawid Marciniak.

Wzmożone działania służb potrwają do niedzielnego wieczoru. Bierze w nich udział około pięciu tysięcy policjantów drogówki wspieranych przez funkcjonariuszy innych specjalności oraz Żandarmerię Wojskową. Funkcjonariusze działają przede wszystkim w okolicach cmentarzy i na drogach dojazdowych do nich.

Pierwsze podsumowania? Do piątku do godz. 18 doszło do 126 wypadków, w których zginęło 6 osób, a 166 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali też 155 nietrzeźwych kierowców.