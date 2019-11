Akcja Znicz 2019. Pierwsze podsumowanie. Policja wystosowała apel

Na drogach w całej Polsce trwa Akcja Znicz. Pierwsze podsumowania? Do piątku do godz. 18 doszło do 126 wypadków, w których zginęło 6 osób, a 166 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali też 155 nietrzeźwych kierowców.

Akcja Znicz 2019 prowadzona jest od czwartku do niedzieli (Agencja Gazeta, Fot: Roman Bosiacki)

Piątek był drugim dniem, w którym na drogach w całym kraju prowadzona była Akcja Znicz. Wzmożone działania służb potrwają do niedzielnego wieczoru. Bierze w nich udział około pięciu tysięcy policjantów drogówki wspieranych przez funkcjonariuszy innych specjalności oraz Żandarmerię Wojskową. Funkcjonariusze działają przede wszystkim w okolicach cmentarzy i na drogach dojazdowych do nich.

Priorytetem tegorocznej Akcji Znicz jest taka regulacja ruchu, aby pojazdy przemieszczały się płynniej. - Drugim naszym zadaniem będzie reagowanie w szczególności na tych, którzy za nic mają przepisy ruchu drogowego, czyli na te najbardziej agresywne wykroczenia - wskazał w rozmowie z PAP podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Policjanci mają również sprawdzać stan techniczny i wyposażenie pojazdów. Szczególną uwagę zwracają na trzeźwość kierowców.

I tak, pierwszego dnia Akcji Znicz, czyli 31 października, odnotowano 75 wypadków, w których 4 osoby straciły życie, a 92 osoby zostały ranne. Dla porównania: rok temu w ostatnim dniu października w 128 wypadkach zginęło 13 osób, a 135 zostało rannych. Policjanci zatrzymali wówczas 261 nietrzeźwych kierowców.

W piątek do godz. 18 doszło do 51 wypadków, w których zginęły dwie osoby, a 74 zostały ranne. Funkcjonariusze zatrzymali 155 nietrzeźwych kierowców.

Najbardziej tragiczny wypadek miał miejsce w Starej Kiszewie w Pomorskiem. Nie żyje 17-latek, który z dwoma pijanymi kolegami jechał osobowym volkswagenem. Auto dachowało i przygniotło jednego z nastolatków.

Akcja Znicz 2019 na cmentarzach. Policja apeluje

- Akcja Znicz to nie tylko bezpieczeństwo na drogach, ale też na cmentarzach - podkreślił rzecznik KPP Dawid Marciniak. - Kradzieże torebek, saszetek, portfeli, telefonów - te sytuacje niestety mają miejsce na cmentarzach. Zwracamy na to uwagę, abyście państwo mogli czuć się bezpiecznie. Ale też apelujemy o rozsądek - dodał.

Mateusz Morawiecki do Polaków. Specjalny spot

O roztropność na drogach zaapelował do Polaków w specjalnym spocie premier Mateusz Morawiecki. - To taki szczególny czas, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo, bardzo cenne jest nasze życie. Pamiętajmy o tym, gdy będziemy wsiadać za kierownicę (...) Nie tolerujemy groźnej brawury - mówił.