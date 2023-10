Wszyscy byli w błędzie. Polska nie jest podzielona na pół

Przy naszej zachodniej (niemieckiej granicy) PiS miał większe poparcia od PO w okręgu numer 1 (Legnica i okolice). Prawo i Sprawiedliwość zdobyło tu 34,8 proc. głosów, a Koalicja Obywatelska 33,78 proc. Co ciekawe, jeżeli przełożymy ten wynik na mandaty, to do Sejmu wejdzie po 5 przedstawicieli zarówno KO jak i PiS.