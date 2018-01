Wszawica w szkołach. Kontrole głów bez zgody rodziców dzieci

Rzecznik praw dziecka idzie na wojnę z wszawicą w szkołach - alarmuje krakowska "Gazeta Wyborcza". Marek Michalak wysłał w tej sprawie list do dyrektorów szkół, w którym informuje, że do przebadania dzieci nie potrzeba zgody rodziców.

W wielu aptekach w Polsce zabrakło preparatów do walki z wszawicą. (iStock.com)

Rzecznika zaalarmowały listy od rodziców z całej Polski. Skarżą się oni, że nie ma znaczenia, czy wytępią pasożyty, bo za chwilę dziecko zarazi się z powrotem od swoich rówieśników. Rozwiązaniem problemu mogłoby być sprawdzanie głów dzieci przez szkolne pielęgniarki, jednak część rodziców nie tylko nie zawiadamia szkoły o tym, że dziecko cierpi na tę dolegliwość, ale w niektórych przypadkach dochodzi nawet do sytuacji, że nie wyrażają zgody na takie kontrole.

- To wybór najgorszy z możliwych, ponieważ opóźnia właściwą reakcję i naraża pozostałe dzieci na zarażenie - mówi Michalak.- Nie potrzebujecie żadnej zgody rodziców na to, by pielęgniarki sprawdzały dzieciom głowy - informuje rzecznik praw dziecka.

W wielu aptekach w Polsce zabrakło preparatów do walki z wszawicą. - Kiedyś problem pojawiał się tylko po wakacjach, po powrotach z obozów i kolonii. Teraz mamy go praktycznie non stop - mówią farmaceuci. Ludzie w panice wykupują leki na zapas.