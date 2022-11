Wstrzymali oddech. Wjechał na hulajnodze wprost pod auto

Życie zawdzięcza spostrzegawczości kierowcy

Na szczęście kierowca nie jechał szybko. Obserwował też to, co dzieje się wokół niego i w porę zahamował. Skorzystał z tego drugi z chłopców, który podążył śladem kolegi, nie bacząc na to, że drugim pasem jezdni może poruszać się inne auto.