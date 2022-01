Wstrząsające. 21-latka torturowana. Wszystko trafiło do sieci

To, co się wydarzyło w Kasturba Nagar we wschodnim Delhi, wstrząsnęło stolicą Indii. 21-letnia kobieta została uprowadzona przez co najmniej 11 członków rodziny z jej sąsiedztwa. Zbiorowo ją zgwałcono, obcięto jej włosy, wysmarowano czarną farbą twarz.