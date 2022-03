Wstrząsająca relacja spod Kijowa. Rosjanie zbombardowali wszystko

- W Kijowie wsiedliśmy w pociąg do Winnicy. Następnego dnia rano pojechaliśmy autem do wioski, w której mieszka mój wuj. Zabraliśmy dzieci, wróciliśmy do Winnicy i wsiedliśmy w pociąg do Lwowa. Na miejsce dotarliśmy w środku nocy. Zadzwoniliśmy po taksówkę i nią dojechaliśmy do mieszkania mojego przyjaciela. Cała podróż z Irpienia przez Winnicę do Lwowa zajęła nam dwa dni.