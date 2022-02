Współczesne niewolnictwo. Upośledzony intelektualnie Brytyjczyk zmuszany do pracy przez 40 lat

Głównym oskarżonym w tej sprawie był 81-letni Peter Swailes, ale zmarł w zeszłym roku. Mężczyzną skazanym w piątek jest jego syn, noszący to samo imię i nazwisko. Przyznał się on do tego, że pomagał w transportowaniu ofiary pomiędzy jego szopą a farmą, ale jak wyjaśniał, nie był świadomy warunków życia, w których ten musiał mieszkać. Sąd przyjął wyjaśniania Swailesa, że ojciec miał na niego "kontrolujący wpływ", a młodszy mężczyzna nie był odpowiedzialny za warunki życia, w jakich znalazła się ofiara.