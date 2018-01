Wsparła WOŚP, potem ukradła puszkę. Policja publikuje wizerunek kobiety

Policja w Łodzi zamieściła zdjęcia kobiety, która z jednego ze sklepów ukradła puszkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, bo złodziejka miała na sobie naklejkę WOŚP, czyli zapewne przekazała pieniądze na wyrównanie szans w leczeniu noworodków.

W niedzielę około godziny 13:30 w sklepie przy ul św. Franciszka z Asyżu w Łodzi doszło do kradzieży. Kobieta zabrała z lady puszkę z pieniędzmi ze zbiórki WOŚP i zniknęła.

Na skradzionej puszce znajdowały się z kolei takie informacje jak rok zbiórki i numer: Z4653. Stała na ladzie, by klienci mogli wrzucać pieniądze i wesprzeć Orkiestrę.

Apel policji

Co grozi złodziejce?

Jeśli ktoś zabiera rzecz wartą mniej niż 500 złotych, popełnia wykroczenie. Za to grozi kara aresztu, ograniczenie wolności albo grzywna. Jeżeli skradziony przedmiot jest bardziej wartościowy, mamy do czynienia z przestępstwem. Za nie grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.