Wścieklizna. Alert RCB. Ekspert mówi o szczepieniach

- Jeżeli zwierzę podejrzane o wściekliznę uciekło, a wcześniej ugryzło człowieka i nie mamy możliwości zbadania zwierzęcia, to i tak obowiązuje nas profilaktyka w postaci szczepień. Musimy przyjąć założenie, że zwierzę było chore i wymagana jest natychmiastowa wizyta u lekarza. Pamiętajmy, że dzikie zwierzę nie podejdzie do człowieka. Ale jeżeli lis leży i daje się pogłaskać, to musi wzbudzić nasze podejrzenia. To nie jest naturalne i wyraźny sygnał ostrzegawczy dla nas. Jeżeli widzimy, że zwierzę nie ucieka, podchodzi do ludzi – to absolutnie nie należy go dotykać. Wirus wścieklizny jest w ślinie. Kiedy bierzemy za pysk zwierzęcia, głaskamy po futerku, to zawsze mamy możliwość kontaktu ze śliną i możemy przenieść wściekliznę do siebie. Wirus wścieklizny transmituje się po włóknach nerwowych, a nie przez krew, by później wejść do mózgu – ujawnia zastępca Dyrektora Szpitala ds. Medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.