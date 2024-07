Wschód Polski z ostrzeżeniami. Burze i silny wiatr

Na na północy kraju w poniedziałek pojawi się trochę chmur i możliwe są tam opady deszczu. Według Instytutu będą one duże, ale przelotne. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie 19-21 st. C na północy oraz Podhalu, około 23 st. C w centrum do 24 st. C na zachodzie i południu Polski. Wiał będzie wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, w centrum oraz na wschodzie w porywach do 65 km/h, na północnym wschodzie do 75 km/h, północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru dochodzić będą do 60 km/h.