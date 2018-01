Wrzucił do klasy koktajl Mołotowa. Potem wbiegł do szkoły z toporem i rzucił się na uczniów

W jednej z rosyjskich szkół na Syberii doszło do tragicznych wydarzeń. Młody chłopak wrzucił do klasy koktajl Mołotowa, a następnie uzbrojony w topór atakował uciekających uczniów. Rannych zostało siedem osób.

Do tragedii doszło w Buriacji, republice autonomicznej położonej na dalekim wschodzie Rosji. Jeden z uczniów w wojskowej wiosce Sosnowy Bór ranił sześcioro swoich koleżanek i kolegów w wieku od 13 do 15 lat oraz nauczycielkę.Troje z nich trafiło do szpitala w stanie ciężkim. Podczas ataku chłopak obciął palec jednej z dziewczynek.