Develia znacząco zwiększa podaż mieszkań na rynku wrocławskim

W najbliższym czasie deweloper wprowadzi do sprzedaży w stolicy Dolnego Śląska pięć nowych projektów oraz kolejny etap realizowanej już inwestycji. Wzbogaci tym samym ofertę w ramach tej aglomeracji do ponad tysiąca mieszkań. Zapewni to Develii wiodącą pozycję na rynku wrocławskim pod względem liczby lokali w aktualnej sprzedaży.