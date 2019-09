Wrocław. Wypadek, mężczyzna wpadł pod tramwaj. Jechał na elektrycznej hulajnodze

Wrocław. Mężczyzna na elektrycznej hulajnodze wpadł pod tramwaj. Na razie nie wiadomo, w jakim jest stanie.

Do zdarzenia doszło na ul. Zaolziańskiej we Wrocławiu. Służby otrzymały zgłoszenie o 20:15. Na miejscu jest policja, która ustala okoliczności zdarzenia. Ranny mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala.

To nie pierwszy wypadek z udziałem elektrycznej hulajnogi we Wrocławiu. Do tragedii doszło w czwartek na ulicy Legnickiej. Młody mężczyzna zderzył się z samochodem. Niestety nie udało się go uratować.