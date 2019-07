Wrocław. Publicysta zwrócił uwagę na graffiti, po czym został pobity

- Zostałem pobity, bo zwróciłem uwagę na homofobiczne napisy. Typ spytał, czy mi się nie podobają. Powiedziałem, że tak i dostałem oklep - napisał na Facebooku Przemysław Witkowski. Według dziennikarza "Krytyki Politycznej" napastnik miał grozić śmiercią.



- Podszedł do mnie mężczyzna koło 23 albo 24-lat. Zapytał mnie, czy nie podobają mi się napisy. Odpowiedziałem, że oczywiście nie podobają. Wtedy chwycił za mój rower, ja próbowałem się przepchnąć. Potem zaczął mnie bić - ja byłem zaskoczony, spadły mi okulary - relacjonował dziennikarzom po ataku Witkowski. Dodał, że w jego ocenie był to atak polityczny na tle ideologicznym. - To jest terror faszystowskich na naszych ulicach - stwierdził.