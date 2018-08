Wrocław. Kontener blokuje ulicę. Spadł z ciężarówki, która zahaczyła o drzewo

Poważne utrudnienia na ul. Szczęśliwej we Wrocławiu. Koło godz. 8 przejeżdżała tamtędy ciężarówka, która zahaczając o drzewo "zgubiła" przymocowany do niej kontener. Droga może być zablokowana do godz. 11:00.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ulica Szczęśliwa we Wrocławiu zablokowana (iStock.com)

Na miejsce przyjechała policja. Funkcjonariusze czekają na przyjazd dźwigu, który z powrotem ustawi kontener na ciężarówce i odblokuje ulicę Szczęśliwą we Wrocławiu. Teren na którym doszło do niecodziennego zdarzenia jest zabezpieczony.

Źródło: Głos Wielkopolski

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl