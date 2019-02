Wrocław: Kierowca uciekał przed policją. W trakcie pościgu uszkodził cztery samochody

24-letni kierowca nie zatrzymał się do kontroli i rozpoczął ucieczkę przed policją. W trakcie pościgu uszkodził po drodze cztery samochody. Mężczyzna został zatrzymany na Ołbinie we Wrocławiu.

Do pościgu doszło w środę wieczorem we Wrocławiu. Policja chciała zatrzymać 24-letniego kierowcę do kontroli, jednak ten gwałtownie przyśpieszył i zaczął uciekać przed policją.