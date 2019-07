Wrocław. Groźny pyton przed sklepem

Ponad metrowy pyton królewski znaleziony niedaleko Wrocław Fashion Outlet. Wygrzewał się na słońcu. Przechodnie zaalarmowali służby.



Zaalarmowano służby. Okazało się, że gad to pyton królewski. Trafił do schroniska dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu. Teraz czeka na adopcję.