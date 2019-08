Wrocław. Brutalne pobicie dziennikarza. Sprawca aresztowany

28-latek, który jest podejrzany o atak na Przemysława Witkowskiego, został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu twierdząc, że to była bójka.

Przemysław Witkowski został pobity podczas przejażdżki na rowerze we Wrocławiu, w zeszły czwartek. Dziennikarz twierdzi, że stało się tak dlatego, że nie spodobały mu się homofobiczne wpisy na murach w pobliżu mostu Trzebnickiego. Dziennikarz trafił do szpitala. Stwierdzono u niego podejrzenia złamania kości nosa i twarzoczaszki.

Mężczyzna odpowiedzialny za atak na Witkowskiego został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące - podaje radiowroclaw.pl. Tym samym sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Maciej K. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, tylko do udziału w zdarzeniu. Twierdzi, że został obrażony i doszło do bójki. 28-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.