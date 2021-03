Wróblewski jako RPO będzie patrzył PiS na ręce? Kandydat PiS mówi też o LGBT

W "Poranku radia Wnet" Wróblewski został zapytany o to, czy jako wieloletni poseł Prawa i Sprawiedliwości, w przypadku wybrania na RPO, będzie patrzył władzy na ręce.

RPO nie może "angażować się po jednej stronie sporu"

- Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być rzecznikiem ani rządu, ani opozycji. To znaczy w sposób stronniczy angażować się po jednej stronie sporu – odparł. Dodał, że RPO "musi patrzeć władzy na ręce".

Wróblewski podkreślił również, że w przeszłości zdarzało mu się już wyrażać publicznie inne zdanie od stanowiska partii do której należy. Za przykład podał głosowanie ws. "Piątki dla zwierząt", gdy zagłosował przeciwko pomysłowi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Co z osobami LGBT?

Dopytywany czy jako Rzecznik Praw Obywatelskich będzie bronił praw LGBT, Wróblewski odparł, że w jego ocenie "najbardziej podstawowym jest prawo do życia".

Według niego, Konstytucja zapewnia ochronę również osobom LGBT. - Z jednej strony mamy prawo do prywatności w art. 47 Konstytucji - on gwarantuje, że sfera intymna, sfera życia prywatnego, osobistego jest chroniona i państwu nic o tego, jak obywatel to życie sobie kształtuje – tłumaczył.