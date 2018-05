Wracał do domu, bo chciał być na narodzinach córki. Zaginął

Minęły już prawie dwa miesiące, od kiedy bliscy nie mają kontaktu z 30-letnim Mateuszem Kaweckim. Ostatni raz dał znak życia w drodze z Hanoweru do domu w Lipiej Górze. Chciał towarzyszyć narzeczonej przy narodzinach ich córki. Nie zdążył.

Sześć dni po zaginięciu Mateusza Kaweckiego urodziła mu się córka. Niestety policja do tej pory nie natrafiła na ślad mężczyzny.

O sprawie informuje portal lublin112.pl. Późnym wieczorem w środę 28 marca Mateusz miał wyruszyć autem w drogę z Niemiec, gdzie pracował od pięciu lat, do domu do Lipiej Góry. Chciał spędzić święta z rodziną, po nich zaś wyznaczono termin porodu jego narzeczonej, w którym zaginiony planował uczestniczyć. Ostatni raz bliscy mieli z nim kontakt dzień później. W trakcie rozmowy telefonicznej przekazał, że jest koło Szczecina. Według rodziny wjechał więc do kraju. Później kontakt z nim się urwał.