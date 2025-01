Wraca sprawa gen. Gromadzińskiego. Toczy się tajne śledztwo

- W postępowaniu karnym wszystkie wątpliwości interpretowane są na korzyść podejrzanego czy oskarżonego. W postępowaniu dotyczącym dostępu do informacji niejawnych nawet najmniejsza wątpliwość działa przeciw osobie sprawdzanej - dodał.

Z treści zawiadomienia, do którego dotarła stacja, wynika, że dwaj oficerowie między 2 a 10 maja 2023 roku odpowiadali na zapytanie Zarządu V SKW, czy ich jednostka posiada informacje o osobie sprawdzanej mogące wpływać na ocenę, czy osoba ta daje rękojmię zachowania tajemnicy. Udzielona odpowiedź nie zawierała informacji dotyczących wątków obyczajowych, które mogłyby w tej sprawie budzić wątpliwości .

Gen. Gromadziński natomiast przesłał oświadczenie, w którym zapewnia, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Podkreśla też, że nie zna powodów odebrania mu poświadczenia bezpieczeństwa. "Te insynuacje zmierzają tylko do naruszenia moich dóbr osobistych w postaci godności, czci i dobrego imienia" - ocenia.

W lipcu zapadła decyzja o cofnięciu gen. Jarosławowi Gromadzińskiemu poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających go do dostępu do informacji niejawnych.