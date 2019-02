Wraca spadek temperatur. Wraz z nim zimowe opady

W niedzielę w większości kraju pogoda nie przekroczy 10 st. C. IMGW ostrzega przed trwającymi roztopami, a na horyzoncie widać już powrót uciążliwych opadów deszczu ze śniegiem.

Najgorzej na północy

Po chwilowej poprawie pogody w ostatnich dniach, synoptycy prognozują niebawem powrót zimowej aury. Już w niedzielę temperatura maksymalna na Suwalszczyźnie wyniesie 6 st. C., a w większości kraju termometry nie wskażą więcej niż 10 kresek. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku - 13 st. C.

Poniedziałek i wtorek będą jeszcze dość pogodne. Większa część kraju bez opadów oraz ze słabym i umiarkowanym wiatrem. Termometry wskażą w tych dniach od 7 do 14 st. C.

W czwartek może to już być nawet 20 litrów na metr kwadratowy. "Opady szczególnie dadzą się we znaki na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i Ziemi Lubuskiej. W północno-wschodnich stronach kraju pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku" - informuje TVN Meteo.