Wraca do nas zima. Nawet 13 centymetrów śniegu

Co więcej, IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu. Obowiązują one na części województwa dolnośląskiego. Na obszarach położonych powyżej 600 metrów n.p.m. opady śniegu mogą przynieść przyrost pokrywy śnieżnej o około pięciu centymetrów. Wydane alerty obowiązują do godziny 18.00 w niedzielę. Z kolei w powiatach tatrzańskim i nowotarskim w woj. małopolskim może pojawić się pokrywa śnieżna w wysokości nawet 10-13 centymetrów. Tam ostrzeżenia stracą ważność nieco później, bo o godzinie 21.00.