Wprost znika z kiosków. „Prasa jaką znamy odchodzi w przeszłość.”

- Smutny dzień. Dziś wydawca Wprost podjął decyzję o zakończeniu wydawania papierowej wersji tygodnika. W gazecie tej przeszedłem wszystkie szczeble dziennikarstwa - od dziennikarza do naczelnego. (...) Dziękuję Zespołowi, który udało się stworzyć i zintegrować. Do zobaczenia w bardziej sprzyjających okolicznościach!

- Decyzja jest wydawcy. Ja nie przyjąłem propozycji pracy w projekcie internetowym. Dowiedziałem się o tym wczoraj, więc siłą rzeczy nie mam planów zawodowych - powiedział w środę Wirtualnej Polsce Marcin Dzierżanowski. Pytany o to, co z resztą redakcji i czy będą jakieś zwolnienia odpowiedział - Nie wiem do końca. To też pytanie do wydawcy.