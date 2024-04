Wpływ Kremla w Europie. Pada nazwisko posła Konfederacji

Gazeta zauważa, że na konferencji skrajnej prawicy w Pradze, która odbyła się w lutym tego roku, obecni byli również dziennikarze z Voice of Europe. Wydarzenie to współfinansował Petr Bystron, poseł AfD i kandydat tej partii w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. To właśnie on zaprosił na konferencję Fritza.