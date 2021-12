WP: PiS chciał wyrzucić Instytut Rodziny do kosza. Kulisy rozgrywki między konserwatystami a fundamentalistami

– Ustaliliśmy, że jako klub odrzucimy ten projekt w pierwszym czytaniu. Spodziewaliśmy się, że będą głosy odrębne, ale skoro poseł Wróblewski nie reprezentuje stanowiska klubu PiS, to ja nie czułem się zobowiązany, by wspierać jego projekt. Tym bardziej, że nie zorganizował on spotkania, na którym szczegółowo by wyjaśnił, jak ma działać nowy instytut – mówi WP ważny poseł PiS.