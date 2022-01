WP gra dla WOŚP. Wygraj wywiad z Robertem Makłowiczem

30. Finał - jaki sprzęt zostanie zakupiony?

Za środki zebrane podczas 30. finału WOŚP zakupiony zostanie angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka, najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci. Oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego, synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń, tomografia dna oka, mikroskopy i stoły operacyjne.