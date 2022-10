Wóz przygniótł mężczyznę. Tragiczny wypadek w Aleksandrowie

Według ustaleń policji winnym śmiertelnego wypadku był kierowca ciągnika. Prawdopodobnie był nim 43-letni mężczyzna. Gdy policja przebadała go pod kątem trzeźwości, okazało się, że w wydychanym przez niego powietrzu znajdują się prawie dwa promile alkoholu. Podejrzany trafił do aresztu. Po jego wytrzeźwieniu rozpoczną się dalsze czynności procesowe, prowadzące do rozwiązania sprawy.