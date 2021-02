WOŚP 2021. Jurek Owsiak o kwocie po 29. finale. Padła deklaracja ws. szczepionek

WOŚP 2021. Kwota deklarowana po 29. finale

- Suma deklarowana to 127 495 626 zł, w tej chwili na koncie mamy ponad 24 miliony złotych i cały czas liczymy - powiedział Jurek Owsiak na poniedziałkowej konferencji prasowej. To o 12 mln więcej niż rok temu.

TVP o WOŚP 2021. Cezary Tomczyk: to niebywały skandal

- Jeśli pojawiłaby się możliwość komercyjnego pozyskania szczepionek na COVID-19 to moglibyśmy rozważyć np. zaszczepienie wszystkich nauczycieli. Jest to populacja ok. 140 tys. ludzi, oni muszą iść do pracy. Moglibyśmy to zrealizować - powiedział szef WOŚP, dopytywany przez dziennikarzy o szczepionki zakupione komerycjnie.