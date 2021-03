Wolontariuszka "Basia", czyli Jadwiga Emilewicz pomaga w szczepieniach

Była wicepremier została przyłapana przez fotoreporterów na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie zorganizowany został punkt szczepień. Posłanka w żółtej koszulce z napisem Motyle dla Hospicjum oraz imieniem "Basia" udzielała pomocy pacjentom, którzy przyszli do punktu, by się zaszczepić.

Jadwiga Emilewicz pomaga w szczepieniach

Jak informuje "Głos Wielkopolski", Jadwiga Emilewicz już od kilku tygodni regularnie pomaga w punkcie szczepień zorganizowanym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. - To już mój piąty tydzień na MTP. Przychodzę tu od poniedziałku do czwartku, najczęściej w pierwszej części dnia od godziny 8 do 12, ale też zdarza się, że jestem od 12 do 16 - mówi posłanka w rozmowie z "Głosem".