Wojskowe kolumny na drogach. Ważny apel szefa MON

- Sytuacja w Europie i na świecie jest bardzo poważna. Stąd NATO musi być gotowe do swoich działań odstraszania i obrony. Ten komponent odstraszania jest niezwykle ważny, a ćwiczenia DRAGON24 wypełniają go. Są jasnym sygnałem gotowości sojuszu północno-atlantyckiego do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu obrony państw należących do sojuszu - mówił szef resortu obrony na spotkaniu z dziennikarzami.