Wojna w Ukrainie. Kaczyński: "Musimy zatrzymać terror Putina"

Szerokim echem na całym świecie odbiła się niedawna delegacja unijna w Kijowie, w której we wtorek uczestniczyli premierzy Słowenii, Czech i Polski. Razem z premierem Mateusz Morawieckim do Ukrainy pojechał też wicepremier ds. bezpieczeństwa i prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Opinia publiczna doszukiwała się w tym analogii do wizyty śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji w 2008 roku.