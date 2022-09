Wojna w Ukrainie. Cios za ciosem. Nowy raport nie zostawia wątpliwości. Bolesne straty [RELACJA NA ŻYWO]

"Na każdym spotkaniu i rozmowie między nami Boris miał jedno bardzo dobre pytanie: Co jeszcze? Co jeszcze jest wam potrzebne? To stało się naszym hasłem przewodnim, gwarantującym skuteczny postęp. Proszę mi wierzyć, że niewielu polityków jest gotowych do takiego działania. Od tego czasu wsparcie polityczne ze strony rządu brytyjskiego jest niezachwiane" - napisał Zełenski.

Przypomniał o trzech wizytach złożonych przez Johnsona w Kijowie, które stały się ogromnym wsparciem moralnym dla Ukraińców, a także niezliczonych rozmowach telefonicznych, które odbyli od tego czasu. Zwrócił uwagę, że wsparcie dla Ukrainy jest widoczne w całym brytyjskim społeczeństwie.