Wojna w Ukrainie. Biały Dom poznał zamiary Kremla. Rosjanie mają je realizować w najbliższych tygodniach [RELACJA NA ŻYWO]

Piątek to 170. dzień rosyjskiej inwazji. Rosjanie robią wszystko, by zagarnąć jak największy obszar Ukrainy. Z informacji wywiadowczych USA wynika, że w ciągu najbliższych tygodni, Kreml zmierza organizować pseudoreferenda na okupowanych terenach w sprawie przyłączenia ich do Rosji. Mają się one odbyć m.in. w Donbasie oraz w obwodach charkowskim, chersońskim i zaporoskim. Moskwa ma być jednak zaniepokojona ich przebiegiem. - Rosjanie sami wiedzą, że to, co robią, jest pozbawione legitymacji i nie będzie odzwierciedlać woli ludzi - przekazał przedstawiciel USA. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.