Wojna o władzę w TVP. "Ktoś jest mocno wkurzony na prezesa PiS"

Nie tak miała wyglądać "pokerowa zagrywka" prezydenta Andrzeja Dudy, który chciał utrzeć nosa Jackowi Kurskiemu w fotelu prezesa TVP. Wydawało się, że głowa państwa będzie miała większy wpływ na decyzje kierownictwa Telewizji. Za sprawą Jarosława Kaczyńskiego stało się jednak inaczej....

Czwartkowe popołudnie. Na posiedzeniu rady nadzorczej TVP zostaje przegłosowany wniosek, by zawiesić w czynnościach członka zarządu Piotra Pałkę. Nieoficjalna przyczyna: Pałka jest w sporze prawnym z Telewizją Publiczną. Domaga się odszkodowania za – jego zdaniem – niesłuszne zwolnienie dyscyplinarne .

Decyzja rady nadzorczej oznacza, że w zarządzie zostają dwie osoby: Jacek Kurski i była szefowa Wiadomości Marzena Paczuska. Co istotne, decydujący głos należy do prezesa TVP.

Kompromisem miało być wejście do zarządu TVP właśnie dwóch nowych osób. Jak ustaliła Wirtualna Polska, na taką decyzję prezydenta Dudy miał przystać osobiście prezes Jarosław Kaczyński. Ale pod jednym warunkiem. Duda miał podpisać ustawę finansującą TVP. Mimo oporów, zrobił to na początku tego tygodnia. Po podpisaniu ustawy szybko okazało się, że porozumienie z prezesem Kaczyńskim odeszło do lamusa.