Wojciech Cejrowski apelował do posłów PiS. "Nie bądźcie bydlakami"

- Nie bądźcie tchórzami. Sam się urodziłeś zdrowy, bo miałeś szczęście. Teraz uratuj chorych - zwrócił się do posłów Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Cejrowski. Opowiada się za przyjęciem ustawy antyaborcyjnej.

- Posłowie PiS, to jest chwila prawdy. Obiecywaliście chronić życie każdego Polaka. Polak przed narodzeniem też ma prawa. A podstawowym prawem jest prawo do życia. To, czemu ja słyszę, że chcecie uwalić tę ustawę? To jest chwila prawdy. Będziemy patrzeć po nazwisku, kto zagłosował za zabijaniem obywateli z zespołem downem, a kto głosował za życiem. Nie bądź bydlakiem - mówił.

Zobacz też: "Występujecie za mordowaniem, a nie za aborcją". Mocne słowa posłów w Sejmie