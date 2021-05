Włoski sędzia został beatyfikowany. Walczył z mafią

Beatyfikacja odbyła się przed południem w Bazylice Katedralnej w Agrigento na Sycylii. Mszy przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Marcello Semeraro. Podczas mszy poinformowano, że co roku 29 października będzie obchodzone święto Rosario Livatino. Nieprzypadkowo to właśnie dziś doszło do beatyfikacji.