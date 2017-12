Włosi chcą przenieść 10 tys. uchodźców z Libii

Do dziesięciu tysięcy osób zostanie w 2018 roku przeniesionych z obozów dla uchodźców w Libii do Europy - zapowiedział włoski rząd. Informację podała "Rzeczpospolita".

- Do 2018 roku do dziesięciu tysięcy uchodźców będzie mogło przybyć do Europy bez ryzyka, przez korytarze humanitarne - powiedział włoski minister spraw wewnętrznych Marco Minniti w wywiadzie dla gazety "La Repubblica".

Informacja ta pojawiła się po tym, gdy 162 w ostatni piątek samolot z 162 osobami na pokładzie wylądował na lotnisku wojskowym Pratica di Mare pod Rzymem. To część operacji ewakuacji do Włoch uchodźców przebywających w libijskich ośrodkach, które znalazły się w ogniu krytyki obrońców praw człowieka ze względu na panujące tam warunki. W grupie tej znalazły się samotne matki, sieroty i osoby niepełnosprawne.