Włodzimierz Czarzasty: "PiS wprowadził promowanie epidemii"

- PiS mówi, że jest taka sytuacja, że to jest nic nieznacząca zmiana. Kłamiecie, bo ta zmiana obejmuje wszystkie osoby powyżej 60 roku życia - to jest 9 milionów ludzi w Polsce. PiS "ustawą, która miała zwalczać epidemię, promuje epidemię". Siejecie śmierć. Jeżeli ktoś chce za wszelką cenę doprowadzić do wyborów 10 maja, to robi rzecz wbrew swojemu narodowi. Ewidentnie siejecie śmierć - mówił szef Sojuszu.